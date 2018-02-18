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Manisaspor'un yeni başkanı Gökay Budak

Manisaspor Kulübünün yeni başkanı Gökay Budak oldu.

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Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve mevcut başkan Abdullah Mergen'in aday olmadığı Manisaspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulunda, adaylardan Gökay Budak 139, Yunus Emre Şahin ise 68 oy aldı.

Sonucun açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Budak, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarına teşekkür etti.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Budak, "Diğer arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki günlerde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Manisaspor adına A'dan Z'ye her şeyimizi şeffaf bir şekilde ortaya koyacağımıza, herkese her hafta her şeyle ilgili bilgi verileceğine söz veriyorum. Pazartesi günü itibarıyla sporcu arkadaşlarımızın sıkıntılarını gidermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kulübün Gökay Budak başkanlığındaki yeni yönetimi, şu isimlerden oluştu:

Şener Özten, Engin Uzun, Murat Taş, Hüseyin Tuncer, Turan Karanfil, Süleyman Akmangal, Mustafa Murat Ünlü, Süleyman Başar, Serkan Özşen, Hamdi Alper Güngörmüş, Mehmet Yılmaz, Gökhan İzmirlioğlu, Murat Akyüz, Yakup Uysal.

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