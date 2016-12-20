Manoel Messias transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş'ın devre arası transfer hedefleri arasında yer alan Cruzeiro'nun stoperi Manoel Messias için ret cevabı geldi.

Cruzeiro Başkan Yardımcısı Bruno Vicintin ile Beşiktaş'ı temsil eden yöneticiler, gün içinde transfer için bir araya geldi. Oyuncunun menajeri Neco Cirne, Brezilya basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın yaptığı teklifin reddedildiğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ STOPER İÇİN KOLOMBİYA'YA GİTTİ"

Cirne, Beşiktaş'ın yeni bir teklifinin olmayacağını söylerken, "Sanıyorum yeni bir teklifleri olmayacak. Başka bir stoper için Kolombiya'ya gittiler" ifadelerini kullandı.

Oyuncu bonservisinin %10'unu elinde bulundururken; %40'ı Cruzeiro'da, %50'si Atletico PR'de. Daha yüksek yüzdeye sahip olmasına rağmen, oyuncunun 2018'e kadar Cruzeiro ile sözleşmesi bulunduğundan dolayı Atletico PR transferde söz sahibi olamıyor.

MESSIAS İÇİN BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAPIDA DEĞİL

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncu için Cruzeiro'ya son teklifinin 4 milyon euro olduğu kaydedildi.

Beşiktaş daha önceki 2 transfer döneminde de Manoel Messias'ın transferi için nabız yoklamış, ancak transfer süreci ekonomik sıkıntılar nedeniyle tıkanmıştı.