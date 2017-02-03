Griezmann için Rooney ve Martial gönderilecek!

İngiliz, İspanyol ve Fransız basını Manchester United'ın kişisel şartlar üzerinde Antoine Griezmann ile prensip anlaşmasına vardığını savunuyor. İddialar, Griezmann’ın yıllık 20 milyon Euro karşılığında United'da oynamayı kabul ettiği yolunda. İngiliz ekibinin yıldız oyuncuyu Atletico Madrid'den koparmak içinse 100 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelini ödemesi gerekiyor.

Independent Gazetesi, bu maddi koşulların gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'ne katılması tehlikede olan United yönetimini zorladığını yazdı. Gazeteye göre yönetim, olası Griezmann transferi için kaynak yaratmak amacıyla şimdiden çalışmalara başladı. Bu amaç doğrultusunda önemli bazı oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor. Bu oyuncuların başında ise ilk 11'deki yerini kaybeden Wayne Rooney ile son dönemde Menajer Mourinho ile arasına kara kedi giren Anthony Martial bulunuyor.

United Yönetimi, Marouane Fellaini, Ashley Young ve Bastian Schweinsteiger'i de elinden çıkarmak istiyor. United her ne kadar geçen yıl dünyanın en çok para kazanan kulübü olsa da Sir Alex Ferguson'ın emekli olmasından bu yana takımı yeniden yapılandırmak için yapılan harcamalar yönetimi zorluyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı alması sonrası Sterlin'in Euro karşısında önemli ölçüde değer kaybetmesi de yönetimi zorlayan bir diğer konu. United Yönetimi, Ferguson emekli olduğu günden bu yana transfere yaklaşık 600 milyon Euro harcadı. Bu da İngiliz ekibinin aynı dönemde Real Madrid'den 180 milyon Euro, Barcelona'dan ise 160 milyon Euro fazla harcama yaptığı anlamına geliyor.

United'ın 2013'ten bu yana transfer için harcadığı para, Alman devi Bayern Münih'in ise 2 katından fazla. Kırmızı Şeytanlar’ın Griezmann’ı gerçekten kadrosuna katıp katamayacağı ise sezon sonunda belli olacak.

Ntvspor