ManU, Talisca için 40 milyon euro teklif etti

Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca ile ilgili Portekiz'den yeni iddialar geldi.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi O Jogo, Anderson Talisca için Manchester United'ın son olarak 40 milyon euroluk bir teklif yaptığını yazdı. İki Çin kulübünün de Talisca için 40 milyon euro vermeye razı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Anderson Talisca'nın ise Çin'den gelen yüksek kontrat teklifi nedeniyle düşünme aşamasında olduğu, transferin önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 80 resmi maça çıkarken 37 gol atıp 14 asist yaptı.

FİKRET ORMAN'IN TALISCA SÖZLERİ

"Talisca'nın son zamanlarına kadar uğraştık ama oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istemediğini ifade etti devre arasında. Maalesef, bizim birilerini havaya sokmakta, yükseltmekte, yukarıdakini de aşağı çekmekte inanılmaz bir becerimiz var. Birilerinin bir tarafını kaldırmakta üstümüze yok. 'Talisca'yı al' denildikçe oyuncu da kendini dünyanın en önemli şeyi zannetti. Beşiktaş'ın ne olduğunu gidince anlar. Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemedi, yoksa bonservisle alakası yok."

(Sporx)