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ManU ve Chelsea Edison Cavani'nin peşine düştü

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve Chelsea, Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Edinson Cavani'yi transfer etmek için harekete geçti.

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ve Chelsea, Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Edinson Cavani'yi transfer etmek için harekete geçti. 

PSG'de özellikle Neymar ile yaşadığı sorunlardan dolayı mutlu olmayan ve sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen Cavani için devreye giren Manchester United ve Chelsea, Uruguaylı golcünün transferi için 65 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkarttı.

Manchester United ve Chelsea'nin ilgisine nasıl bir cevap vereceği merak konusu olan PSG'nin şimdiden hücum alternatif için plan yaptığı da biliniyor. Cavani'nin olası ayrılığı sonrası sancı yaşamak istemeyen PSG, sadece hücumda değil orta sahada da alternatif planlar hazırlıyor.

Chelsea, PSG'den Cavani'yi isterken; PSG de Chelsea'den Eden Hazard ve Kante'nin transferleri için nabız yokluyor. PSG'nin bir diğer transfer hedefi de AC Milan ile sözleşmesi uzatan Donnarumma

(Sporx)

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