ManU'dan Arturo Vidal için 48 milyon euro

Premier Lig'de yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Manchester United, transferde önceliği Bayern Münih'in Şilili orta sahası Arturo Vidal'e verdi.

Şili basınının iddiasına göre Manchester United, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Vidal için 48 milyon Euro bonservis ücreti ayırdı. Manchester United'ın Vidal'a 4 yıllık sözleşme önerdiği ve yıllık 14.4 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi.

CHELSEA'NİN BİR ADIM ÖNÜNDE

Bayern Münih ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Vidal ile Chelsea'nin de ilgilendiği ancak Londra ekibinde teknik direktör Antonio Conte'nin durumunun belirsiz olması nedeniyle United'ın Vidal transferinde bir adım önde olduğu belirtildi.

2015 yılında 37.5 milyon Euro'ya Juventus'tan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Şilili yıldız, bu sezon toplam 34 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretti.

(Sporx)