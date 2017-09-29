Manuel Fernandes 3 gol atarak şov yaptı
UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova evinde Fastav Zlin'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu 2. hafta maçında Lokomotiv Moskova evinde Fastav Zlin'i ağırladı. Lokomotiv Stadı'nda oynanan mücadele eski Beşiktaşlı yıldız Manuel Fernandes Hat-trick yaparak yıldızlaştı.
Müsabakada Fernandes golleri 2. dakikada penaltıdan, 6 ve 17. dakikalarda kaydetti.
Moskova bu sonuçla grupta 4 puanla lider durumda bulunuyor. Zlin'in ise henüz puanı yok.
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