Manuel Fernandes'in menajeri: Lokomotiv Moskova sözleşme uzatmak istemezse diğer teklifleri değerlendiririz

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Portekizli futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Portekiz milli takımına çağırılan 32 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında konuşan Barbosa, Fernandes'in başka bir takıma gidebileceğinin sinyallerini verdi.

''DİĞER TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİRİZ...''

Paulo Barbosa, ''Lokomotiv Moskova ile sözleşme uzatma konusunu hiç konuşmadık. Hala bekliyoruz. Dünyanın her yerinden teklif alıyoruz. Manuel Fernandes, Rusya'da kalmak istiyor ancak Rus takımı sözleşme uzatmak istemezse biz de diğer teklifleri değerlendiririz'' şeklinde konuştu.

''BİZİM ÖNCELİĞİMİZ RUSYA''

Lokomotiv Moskova'dan teklif beklediklerini kaydeden Barbosa, ''Başta Inter olmak üzere çok sayıda takım Fernandes ile ilgileniyordu ama biz Lokomotiv Moskova ile sözleşmemize bağlı kaldık. Gelen teklifleri hiç dinlemedik bile. Bizim önceliğimiz Rusya'da kalmak'' dedi.

Formda bir sezon geçiren Manuel Fernandes, bu sezon Rus ekibiyle çıktığı toplam 34 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetti.

(Sporx)