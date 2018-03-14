Manuel Fernandes'ten milli takım açıklaması

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında kariyerini sürdüren Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda ülkesi Portekiz'in formasını giyebileceğine inandığını söyledi.

''TELEFON GELECEK HİSSEDİYORUM''

Portekiz basınına konuşan Fernandes, ''İnanıyorum ki son liste açıklanmadan önce telefon gelecek. Portekiz'i temsil edebilmem için son şans mı olur bilmiyorum ama büyük bir fırsat olacak, bunu hissedebiliyorum. Portekiz Milli Takımı, çok sayıda yetenekli oyuncuya sahip. Teknik direktörün çok opsiyonu var.'' sözlerini kullandı.

''INTER'İN TEKLİFİ VARDI''

Manuel Fernandes, transferi hakkında da açıklamalarda bulunurken ''Inter, Ocak ayı transfer döneminde benimle yakından ilgilendi ancak Lokomotiv Moskova gitmeme izin vermedi. Evet veya hayır diyecek zamanım bile olmadı. Portekiz'e dönüp Benfica için oynamak da çok özel olur.'' diye konuştu.

Bu sezon Rus ekibinde toplam 33 maça çıkan Fernandes, 13 gol ve 6 asist ile göz dolduruyor. Fernandes, Milli Takım formasını bugüne dek 11 kez giyerken 3 gol atma başarısı gösterdi.

(Sporx)