Manuel Lanzini'nin sağ diz ön çapraz bağları koptu
Arjantin'de sakatlık şoku. Manuel Lanzini'nin sağ diz ön çapraz bağlarının koptu.
Arjantin'in Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alan West Ham Unitedlı Manuel Lanzini'nin sabah antrenmanında yaşadığı sakatlık sonucu sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
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