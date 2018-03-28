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Manuel Neuer'e doping kontrolü!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak olan Manuel Neuer sürpriz bir şekilde doping kontrolünden geçirildi.

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Bild gazetesinde yer alan habere göre Neuer'in tedavisinde kan transfüzyonu kullandığı şüphesiyle Alman Anti-Doping Kurumu tarafından kıskaca alındı. Doping testine tabii tutulan deneyimli isim olayla ilgili Bayern'in resmi televizyon kanalına konuştu.

Kendisine kan transfüzyonu yapılmadığını söyleyen Neuer, "Kök hücresi tedavisi uygulandı. Bu sayede kemiğe ekstra bir destek verilmiş oluyor. Almanya'da işler böyle yürüyor demek ki. Bonn'daki merkezden aradılar ve sonrasında görevliler geldi. Çok şaşırdım çünkü daha öncesinde böyle bir kontrolden geçmemiştim" ifadelerini kullandı.

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