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Marc Overmars Arsenal'e geri dönüyor

Arsenal Kulübü, eski futbolcusu Marc Overmars'ı Sportif Direktör olarak göreve getirmeyi planlıyor.

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İngiliz devi Arsenal, kulübe futbol direktörlüğü sistemi getiriyor. Topçular, görev için ise eski yıldızı Marc Overmars'ı düşünüyor.

Yeniden yapılanarak eski gücüne ulaşmak isteyen Arsenal ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre Arsenal, kulübe ilk futbol direktörünü getirmek için kolları sıvadı. Topçular'ın hedefindeki isim ise bir dönem Arsenal'in yanı sıra Ajax ve Barcelona'da forma giyen Hollandalı futbol efsanesi Marc Overmars olduğu belirtildi.

İddiaya göre kulübe atanacak olan futbol direktörü, transfer konularıyla da ilgilenecek.

Öte yandan Arsenal'in, Borussia Dortmund'un futbol direktörü olan Michael Zorc'a da hayran olduğu da belirtildi.

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