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Marca: Pepe, Real Madrid’ten uzakta ama hem Beşiktaş’ta hem Portekiz’de hayranlık uyandırıyor

Marca: Pepe hem Beşiktaş’ta hem Portekiz Milli Takımı’nda kendine güveni ve hızıyla, lider rölünde.

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MARCA, İspanyol ekibi Real Madrid’in de uzun yıllar formasını giyen Beşiktaşlı Pepe’ye övgü yağdırdı. Tecrübeli oyuncunun son dönemde Beşiktaş ve Milli Takım formasıyla ortaya koyduğu performansın etkileyici olduğunu belirten Marca, “İkinci baharını yaşıyor” benzetmesi yaptı. 

GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Pepe’nin bu yüksek seviye futboluyla gençlere taş çıkarttığını belirten gazete, “Hala bir genç gibi enerjik. Real Madrid’ten uzakta ama hem Beşiktaş’ta hem Portekiz’de hayranlık uyandırıyor. İki ekipte de kendine güveni ve hızıyla lider oyuncu olarak öne çıkıyor. Portekiz Milli Takımı’nda 100 maçı devirmenin onurunu da yaşıyor.

(Aksam)

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