Marcelo çıldırdı! Rakibinin boğazına yapıştı
Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, Guingamp maçında bir pozisyon sonrasında rakibinin boğazını sıktı.
Sezon başında Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olan Marcelo, Guingamp maçında yaptığı hareketle şaşırttı.
Ligue 1'de Guingamp maçında bir pozisyonun ardından çılgına dönen Brezilyalı stoper, rakibinin boğazına sarıldı. Karşılaşmadan Lyon 2-1 galip ayrıldı.
(Görüntü Beinsports'tan alınmıştır)
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