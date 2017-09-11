Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marcelo çıldırdı! Rakibinin boğazına yapıştı

Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo, Guingamp maçında bir pozisyon sonrasında rakibinin boğazını sıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezon başında Beşiktaş'tan 7.5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olan Marcelo, Guingamp maçında yaptığı hareketle şaşırttı. 

Ligue 1'de Guingamp maçında bir pozisyonun ardından çılgına dönen Brezilyalı stoper, rakibinin boğazına sarıldı. Karşılaşmadan Lyon 2-1 galip ayrıldı.

(Görüntü Beinsports'tan alınmıştır)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakan'da katlettikleri Müslümanların bedenlerini çuvallara koymuşlar

Arakan'da katlettikleri Müslümanların bedenlerini çuvallara koymuşlar

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA