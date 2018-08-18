Marco Fabian Beşiktaş'a gelmek için eski takımına rest çekti

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLDÜ

■ TRANSFER Komitesi, Meksikalı ofansif orta saha oyuncusu Marco Fabian’ı gizlice İstanbul’a getirdi. Bundesliga’da Eintracht Frankfurt forması giyen yıldız futbolcunun transferi için Almanlar’la kesin anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki Fabian’ın Meksika Ligi’nden gelen teklif nedeniyle kafasının karışık olduğu aktarıldı. Dün İstanbul’a gelerek Başkan Fikret Orman ve kurmaylarıyla görüşen Fabian’a hem Beşiktaş’ın büyüklüğü anlatıldı hem de sözleşme görüşmeleri yürütüldü.

AVRUPA’DA DEVAM EDECEK

■ MEKSİKA basınında çıkan haberlere göre, teknik direktör Adi Hütter ile sorunlar yaşayan ve sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan tecrübeli futbolcu için Meksika’nın Chivas takımı da devreye girdi. Ocak 2016’da Niko Kovac tarafından Frankfurt’a getirilen Fabian, Hırvat hocanın Bayern’e gitmesinin ardından Chivas’a dönebilir yorumları yapılıyordu. Ancak, yıldız futbolcunun “Kariyerime Avrupa’da devam etmek istiyorum” sözleri dün Meksika basınında geniş yer buldu.

(Gunes)