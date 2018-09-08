Marco Fabian'dan Fenerbahçe açıklaması: Stresli dönemden geçtim, zordu

Transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe ile prensipte anlaşan ancak son anda sözleşme imzalanmayan Marco Fabian açıklamalarda bulundu.

E.Frankfurt'a geri dönen ve ilk hazırlık maçında 2 gol birden atan Meksikalı, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerin ardından stresli günleri geçirdiğini söyledi.

Fabian, "Zordu. Geçen hafta stresli günler geçirdim. Fenerbahçe ile yapılan transfer görüşmeleri ve yaşanan tüm problemlerden dolayı stresliydim. Ama bunlar geçti ve şimdi E.Frankfurt'tayım. Sadece E.Frankfurt'a odaklanıyorum. Oynamaya hazır durumdayım, gelecek maçları bekliyorum. E.Frankfurt'ta kalmak benim kararımdı ve mutluyum" diye konuştu.

(Milliyet)