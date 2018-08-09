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Marco Materazzi: Zidane son derece zeki biri. Başarılarına şapka çıkarıyorum

Almanya'daki 2006 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Zinedine Zidane'ın kendisine kafa atmasıyla hatırlanan İtalyalı eski futbolcu Marco Materazzi, Fransız teknik adamdan övgüyle bahsetti.

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Sırbistan'ın Zlatibor kentindeki futbol kampına katılan Materazzi,  Zidane ile yaşadıklarını ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nı AA muhabirine  değerlendirdi.

Futbol tarihinde hafızalara, "Zidane'ın kafa attığı futbolcu" olarak  kazınan Materazzi, "Yaşanan olaydan sonra Zidane ile bir kez tesadüfen  karşılaştık. Real Madrid'de yaptığı işler nedeniyle kendisini tebrik ediyorum.  Arka arkaya üç kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak kolay değil. Atmosferi çok iyi  oluşturuyor, oyuncularla empati kuruyor. Bunu sadece büyük isimler yapabilir.  Zidane son derece zeki biri. Başarılarına şapka çıkarıyorum." dedi.

Materazzi, Balkan ülkelerinden gelebilecek olası bir teklifi nasıl  değerlendireceği konusunda, "Sırbistan'da hiç şüphesiz Kızılyıldız'ı çalıştırmak  isterim." ifadelerini kullandı.

"Fransa veya Brezilya'nın şampiyon olacağını düşünmüştüm"

Materazzi, Balkan ülkelerinden Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nı  ikinci sırada tamamlamasının büyük başarı olduğunu kaydetti.

Dünya Kupası öncesi tahminlerini anlatan Materazzi, "Fransa veya  Brezilya'nın birinci olacağını düşünmüştüm. Hırvatistan, Belçika ve İngiltere'nin  ise Dünya Kupası'nı sürpriz bir sonuçla tamamlayacağını tahmin etmiştim. Dünya  Kupası öngörülerimde çok da yanılmadım." diye konuştu.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu bünyesine katan İtalya  temsilcisi Juventus'un geçtiğimiz yedi sezon boyunca etkili bir futbol oynadığına  işaret eden Materazzi, "Bu sezon Roma ve Inter ile ciddi bir yarışa  girebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Materazzi, 2000-2001 sezonunda Perugia formasıyla 12 gol atarak, Serie  A'da bir sezonda en fazla skor üreten savunma oyuncusu unvanını elinde tuttuğunu  anımsatarak, "Rekorlar kırılmak içindir. Perugia'dan çok güzel anılarla ayrıldım.  Inter'e karşı ilk kez oynadım, Juventus'a ilk golümü attım. Kaderin devreye  girmesiyle Inter forması giydiğimde de ilk karşılaşmamı Perugia'ya karşı  oynadım." şeklinde konuştu.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2006 FIFA Dünya Kupası,  Fransızların yıldızı Zidane'ın, İtalyalı rakibi Materazzi'ye kafa atmasıyla  akıllara kazınmıştı. Fransa ile İtalya arasında oynanan final karşılaşmasının  ikinci uzatma devresinde Materazzi'ye kafa atan Zidane, kırmızı kartla oyundan  ihraç edilerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

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