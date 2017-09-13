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Marcus Rashford, kariyerinde çeşitli kulvarlarda ilk kez boy gösterdiği altı maçta da gol atmayı başardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Marcus Rashford, kariyerinde çeşitli kulvarlarda ilk kez boy gösterdiği altı maçta da gol atmayı başardı.

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Avrupa kupalarındaki ilk tecrübesini 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa  Ligi'nde yaşayan Rashford, Hollandalı teknik adam Louis van Gaal'ın 90 dakika  görev verdiği mücadelede 12 dakika içinde 2 gol atarak 5-1 kazandıkları  Midtjylland maçının yıldızlarından biri oldu.

İngiliz futbolcu, kulüpler bazında Avrupa'nın 1 numaralı kupası UEFA  Şampiyonlar Ligi'ndeki kariyerinin ilk maçına ise dün İsviçre ekibi Basel  karşısında çıktı. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun 77. dakikada Mata'nın  yerine oyuna aldığı Rashford, 7 dakika sonra "Devler Ligi"ndeki ilk golünü attı.

En genç golcüler arasına girdi

Marcus Rashford, 3-0 kazandıkları Basel maçında attığı golle UEFA  Şampiyonlar Ligi'nde skor üreten en genç İngiliz futbolculardan biri oldu.

Yıldız futbolcu, Manchester United'da forma giydiği dönemde "Devler  Ligi"nde gol atan David Beckham, Wayne Rooney ve Phil Jones'un ardından bu  başarıyı yakalayan en genç dördüncü futbolcu olarak tarihe geçti.

Yıldızı ilk lig maçında parladı

Rashford, 28 Şubat 2016 tarihinde ilk kez sahaya çıktığı Premier Lig  maçında Arsenal gibi zorlu bir rakibe karşı ortaya koyduğu performansla  kariyerine dair ilk ipucunu verdi.

Manchester ekibinin altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu  Rashford, kulüp ve milli takımlar bazında çıktığı ilk maçlarda rakiplerinin  korkulu rüyası oldu. İngiliz futbolcu, Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası,  21 Yaş Altı Milli Takımı ve İngiltere Milli Takımı'nın ardından dün gece de UEFA  Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında rakip fileleri havalandırdı.

"Düşler Tiyatrosu" olarak bilinen Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı  ağırlayan Manchester United'ı 29. ve 32. dakikalarda attığı iki golle öne geçiren  Rashford, 3-2 kazandıkları maçın son golünde Herrera'ya asist yaparak genç yaşına  rağmen galibiyetin en önemli mimarı olarak dikkati çekti.

Avustralya ve Norveç'e 4 gol

İngiltere Milli Takımı'nın formasını ilk kez 2016 Avrupa Futbol  Şampiyonası öncesi Avustralya ile oynanan hazırlık maçında giyen Rashford, ilk  11'de başladığı ve 63 dakika sahada kaldığı maçın henüz 3. dakikasında gol atarak  milli takım kariyerinde de seriyi bozmadı.

Geçen yıl eylül ayında bu kez 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla ilk kez  sahaya çıkan Rashford, Norveç'i 6-1 mağlup ettikleri mücadelede "hat-trick"  yaptı.

Milli takımlardaki performansının ardından o dönem İngiltere'yi  çalıştıran Roy Hodgson tarafından Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na  götürülen Rashford, ülkesi için büyük hayal kırıklığıyla sona eren organizasyonda  Galler ve İzlanda maçlarında toplam 22 dakika süre alabildi.

Lig Kupası'nda da boş geçmedi

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geçen sezon tüm  kulvarlarda 53 maçta forma şansı verdiği Rashford, Lig Kupası'ndaki ilk maçında  skor üretti.

Northampton'a karşı üçüncü tur mücadelesi veren Manchester ekibiyle  ilk kez Lig Kupası maçına çıkan Rashford, takımının üçüncü golünü atarak üst üste  gelen yenilgiler nedeniyle baskı altında çıktıkları mücadeleden galibiyetle  ayrılmalarına katkıda bulundu.

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