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Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi!

Tianjin Açık'ta Çinli Peng'i 2-0 yenen Rus tenisçi, doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada finale kaldı.

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Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nın yarı finalinde Çinli Shuai Peng'i 2-0 mağlup ederek finale çıktı.
 
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden Sharapova, yarı finalde dünya klasmanında 25. sırada yer alan geçen yılın şampiyonu Peng'i 1 saat 18 dakika süren mücadelenin ardından 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
 
Bu yıl katıldığı tek grand slam ABD Açık'a dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki Rus tenisçi, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada finale çıkma başarısını gösterdi.
 
Sharapova, İtalyan Sara Errani'yi 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka ile yarın finalde karşılaşacak.

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