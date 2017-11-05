Maria Sharapova'ya dolandırıcılık suçlaması

Kasım ayının son haftasında Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Maria Sharapova, dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya geldi. Bir yılı aşkın bir süre doping cezası nedeniyle kortlardan uzak kalmasının ardından, sahalara hızlı bir dönüş yapan yıldız tenisçinin karşısına, bu kez başka bir problem çıktı.

Tanıtımlarda ismi geçiyordu

Hindistan'ın Gurgaon kentinde bir konut projesi hayata geçirildi. Geçtiğimiz yıllarda girişilen projeye göre konutlar artık bitirilecekti. Lüks konut inşaatların yanı sıra projede bir tenis akademisi de mevcuttu ve lüks konut projesinin reklamları da Maria Sharapova adına dönüyordu. 'Ballet by Sharapova' şeklinde adlandırılan konut projesi için yıldız isim marka elçiliği yapıyordu.

Satın almada Sharapova etkisi

Projenin tamamlanmaması üzerine Bhawana Agarwal isimli birisi Delhi mahkemesine başvurarak, hem inşaat şirketi hem de ünlü tenisçiden şikayetçi oldu. 44 yaşındaki davacı, Sharapovalı tanıtımların kendisini cezbettiğini, projeye bu şekilde dahil olduğunu belirtti. Sharapova'nın 2013'te bir kaç kez Hindistan'a, o dönem daire almayı muhtemel alıcılarla görüşmeye geldiği de eklendi.

Sadece reklam değil, projeyi de destekledi

Maria Sharapova böylece sahte aktivitelerin reklamını yapmanın yanı sıra, kamuoyunun gözü önünde projeyi desteklemekle itham edildi. Davacı, bu sebeplerle yıldız sporcunun kriminal komplonun bir parçası haline geldiğini savundu. 1500'den fazla kişinin yatırım yaptığı proje, henüz gün yüzü görmedi. Skorer