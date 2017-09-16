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Mariano: Herkes birbirine yardımcı olunca galibiyetler geliyor

Galatasaray forması giyen Mariano, 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetini değerlendirirken gol yememelerinin de önemli olduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yendiği maçın ardından Mariano kısa bir açıklamada bulundu.
 
Mariano 2-0'lık galibiyetle ilgili konuşurken gol yememelerinin de önemli olduğunu söyledi.
 
İşte Mariano'nun maç sonundaki sözleri...
 
''Tolga da Rodrigues de önemli oyuncular, bana yardımcı olan oyuncular. Bence takımımızın en önemli özelliği takım içinde herkes birbirine yardımcı oluyor. Böyle olunca da galibiyetler geliyor.''
 
''Gol yememek önemli bir unsur. Defans oyuncuları için daha ayrı bir mutluluk. Bizim ileride çok önemli isimlerimiz var. Bunlardan biri Gomis. Gomis yakaladığı zaman atıyor.''

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