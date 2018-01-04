Mariano ve Rodrigues, 7 Ocak'ta başlayacak kampa yetişecek

Galatasaray'da teknik heyete Mariano ve Rodrigues'ten sevindirici haber geldi.

Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı dolayısıyla ilk yarının son haftalarında takımdan ayrı kalan Mariano ve Göztepe mücadelesinde sakatlanan Garry Rodrigues'in durumlarının iyi olduğu ifade edildi. İki oyuncu da 7 Ocak'ta başlayacak Antalya kampı kadrosunda yer alacak.

Galatasaray sağlık ekibi sakatlığı bulunan Fernando konusunda ise özel bir tedavi programı uyguluyor. Diz iç yan bağlarında yırtık tespit edilen deneyimli futbolcunun durumu Antalya kampında kontrol edilecek. Fernando'nun tedaviye vereceği yanıt, Brezilyalı futbolcunun sahalara dönüş tarihi konusunda belirleyici olacak. Fernando'nun ikinci yarının ilk maçı olan Kayserispor mücadelesini kaçırabileceği, sonraki hafta İstanbul'da oynanacak Osmanlıspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Sarı kırmızılı ekipte Antalya kampı öncesi Fernando dışında sakat oyuncunun bulunmaması ise teknik ekibi memnun ediyor. Kampta tüm oyuncuların performansını görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, buna göre kadroya son şeklini verecek.