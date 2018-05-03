Marin Cilic: 13 yaşında verdiğim röportajda 'Bir gün Wimbledon’da olacağım' diye söylemiştim

TEB BNP Paribas İstanbul Open’ın yıldızı, 2018 Avustralya Açık finalisti ve Dünya 4 Numarası Marin Cilic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonunda dünya evine giren Hırvat tenisçi eşi ile İstanbul’da erken bir balayı yapma fırsatı bulduklarını ifade ederek şunları söyledi: Kesinlikle erken bir balayı diyebiliriz. Boş bir tarih bulmak çok kolay değil, sezonumuz öylesine yoğun ki ve evlendikten sonra dedim ki ‘Ben İstanbul’a kendim gideceğim’ Sonra kendisi bana ‘Artık yalnız başına gidemezsin’ dedi. Beni gerçekten hep çok desteklemiştir. Bu da bana çok güç vermiştir. İç huzuruma da çok ciddi katkısı oluyor. Şimdi göreceğiz daha güçlü mü olacağım? Motivasyon anlamında büyük katkısı olacak bana.

KAFAYA TAKMIYORUM

Önce gelişimime, tenisime çok fazla odaklanmıştık. Popülerlik kazanayım diye odağım yoktu. Sosyal medyada taraftar tabanımı oluşturmak adına çok fazla vakit geçiremedim. İnsanlar beni tanımaya başladıkça seviyorlar. Kariyerimin ilerleyen yıllarda özel hayatımdan bazı şeyleri paylaşabilirim. Beni sevenler bunları da öğrenmek istiyorlar. Ama normal olan bir şeyler var ki bazı oyuncular diğerlerine göre daha popüler. Ben görece olarak daha küçük bir ülkeden geliyorum dolayısıyla çok büyük bir atmosfer yaratmak çok da kolay değil. Çok da kafama takmıyorum. Ben tenisime odaklanıyorum, oyunuma odaklanıyorum, olabileceğim en iyi tenisçi olmaya çalışıyorum. Bunlar benim önceliklerim.

1 numara olmak istiyorum

Dünya 1 numarası olmak hedeflerimden bir tanesi tabi ama üzerimde baskı yaratmıyorum. Bu benim mutlak bir hedefim tabi ki ve gün be gün bunun üzerinde çalışıyorum ve umarım bunu gerçekleştirebilirim. Hedeflerimin arasında 1 Grand Slam daha kazanmak var ama şunu da biliyorum ki bu gerçekten çok da kolay bir şey değil.

13 yaşında söylemiştim

13 yaşında verdiğim röportajda “Bir gün Wimbledon’da olacağım” diye söylemiştim ve bunu gerçekleştirdim. O röportaj hala ebeveynlerimin evinde duvarda, oradaki odamda asılıdır. Dolayısıyla o günlerde benim için çok büyük bir motivasyondu. Grand Slamler tabii ki çok özel turnuvalar, kazanması çok özel ve ben onu bir kez de yaşamış birisiyim.

Soru: Federer 36 yaşına geliyor. Cilic 36 yaşında kendini nerede görüyor?

CİLİC: 4 Grand Slam kazanan birisi olarak görüyorum kendimi. Bilemiyorum açıkçası o yaşa uzun bir süre var ve umarım o yaşta da hala üst düzey tenis oynayabiliyor olurum diye ümit ediyorum.

(Aksam)