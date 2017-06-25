Mario Balotelli Nice ile yeni sözleşme imzaladı
Nice, İtalyan golcüsü Mario Balotelli ile yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Nice ile sözleşmesi sona eren Mario Balotelli hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmış hatta futbolcunun menajeri Mino Raiola gelecek sezon Balotelli’nin Dortmund forması giyebileceğini söylemişti.
Ancak İtalyan golcü Nice’te kaldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Balotelli’nin yeni sezonda da Nice forması giyeceği duyuruldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.