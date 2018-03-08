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Mario Balotelli yana döne kulüp arıyor

İki sezondur Nice forması giyen Mario Balotelli'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 30 resmi maçta 22 gol atan oyuncunun yeni adresine ilişkin menajerinden sürpriz bir açıklama geldi.

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İtalyan futbolunun çok şeyler beklediği ancak saha dışı olaylar sebebiyle sürekli kulüpleriyle sorun yaşayan Mario Balotelli, 2 sezondur Ligue 1 ekiplerinden Nice'te forma giyiyordu.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 22 gol atarken sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından Fransa'dan ayrılacak. İtalyan yıldızın tekrar büyük bir takıma transfer olmak istediği ve kupa kaldırmak istediği ifade ediliyor.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan oyuncunun menajeri Mino Raiola,"Balotelli İtalya'ya dönmeye hazır. O dünyadaki en iyi 10 forvetten biri, İtalya'daysa bir numara. Bonservisini eline almayacak olsa 100 milyon euro ederdi" diye konuştu.

Raiola, oyuncusunun bedelsiz olarak alınabileceğini ifade ederken Napoli ile de transfer görüşmesi yaptığını doğruladı.

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