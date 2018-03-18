Mario Balotteli: PSG benim için sıradan bir takım

Futbol sahalarının son yıllarda gördüğü en ilginç figürlerden biri olan Mario Balotelli, katıldığı bir televizyon programında Paris Saint Germain ile ilgili gündem yaratacak yorumlarda bulundu.

Fransa'da yayın yapan Telefoot programına konuşan Balotelli, "PSG, Guingamp gibi sıradan bir Ligue 1 takımı." diyerek bir anda futbol kamuyounun gündemine oturdu.

PSG'nin bu sezon yalnızca Real Madrid'le oynadığı son maçı izlediğini ve Fransız ekibinin yenilmeyi hak ettiğini söyleyen İtalyan futbolcu, "PSG gibi bir takımın bu kadar erken elenmesi bir utanç." sözlerini kullandı.

Balotelli, sözlerini "Para, büyük oyuncuları almanızı sağlar ancak ekip olmanızı değil. Doğrusu PSG'nin şampiyon olması da umrumda değil." yorumuyla noktaladı.