Mario Gomez sezon sonu serbest kalıyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in Wolfsburg'la imzaladığı sözleşmeye Avrupa kupalarına katılma şartı koydurduğu belirtilmişti. Yıldız golcü ile ilgili son çıkan haberlere göre; Gomez, Wolfsburg'la yol ayrımına geldi.

Alman ekibiyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcunun, kontratındaki bu madde sebebiyle serbest kalacağı belirtildi. Bundesliga'da küme düşme hattında bulunan Wolfsburg'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılması imkansız hale gelirken oyuncunun bu sebeple takımdan ayrılmak için hazırlık yaptığı iddia edildi.