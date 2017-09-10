Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mario Gomez: Türkiye'de bana her zaman yardımcı oldular

Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez, Almanya'nın ünlü yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Türkiye hakkında olumlu ifadeler kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Wolsfburg'da futbol hayatını sürdüren 32 yaşındaki oyuncu, 'Beşiktaş deneyimi seni nasıl şekillendirdi?' sorusuna, "Bu bir maceraydı. En azından bu şekilde başladı. Sonra kariyerimin en iyi yılı oldu. Milli takıma geri döndüm. Bu benim için mutlak bir zaferdi" yanıtını verdi.
 
Gomez, Türk insanını da överek, şöyle konuştu: "Orada bir şey hakkında fikir edinmek için önce bir şeyler deneyimlemeniz gerektiğini buldum. Almanya'da Türkiye hakkında çok şeyler konuşuluyor. Ben Türkiye'nin çok misafirperver bir ülke olduğunu hissettim. Her zaman yardımcı oldular bana. Türkiye'nin büyük hayranıyım."
 
Gomez, 2015-16 sezonunda giydiği Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 33 maçta 26 gol atarak 'Gol Kralı' olurken, siyah-beyazlı takımın ligi şampiyon tamamlamasında da önemli rol oynamıştı.
 
(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cizreli Mehmet Anne Marie ile aynı sahnede düet yaptı

Cizreli Mehmet Anne Marie ile aynı sahnede düet yaptı

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

Başbakan Yıldırım şenlikte ata bindi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA