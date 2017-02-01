Cenk Tosun, Gomez'i gözüne kestirdi!

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla sezona damgasını vuran Cenk Tosun, gollerine devam ediyor... Beşiktaş’ta ara transfer döneminde takıma alınacak yeni forvetin konuşulduğu dönemde vites artıran 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçında yaptığı hat-trick sonrasında 19 karşılaşmada 15 gole ulaştı. Krallık yarışındaki en yakın takipçileri 9 gollü Riad Bajic ve Yasin Öztekin’in 6 sayı önünde bulunan CT23’ün hedefi ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, kalan 15 maçlık serüveni, geçen sezon 26 golle krallık tacını takan Mario Gomez’in attığından daha fazla bir skorla tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.

‘Hem 3. yıldız hem de krallık’

Yükselen form grafiğiyle ilgili konuşan başarılı futbolcu, “Alanyaspor karşısında olduğu gibi Konyaspor mücadelesine de bel ağrısıyla çıktım ama yine de gollerimi attığım için çok mutluyum. Özellikle attığım ilk golde topla iyi dönüp çok güzel bir vuruş yaptım. Takımıma katkı yapmak bana keyif veriyor. Konyaspor karşısında yaptığım hat-trickle şimdiden kariyer rekoru kırdım. İlk etapta 20 golü aşarsam kendimi iyi hissederim diyordum. Ama daha çok maç var. İnşallah sakatlık olmazsa bu sayıyı da aşmayı planlıyorum. Umarım sezon sonunda hem şampiyon olup formamıza 3. yıldızı takarız hem de gol kralı olurum” ifadelerini kullandı.

Çebi: Taktikler Ece Tosun’dan

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Konyaspor karşısında yaptığı hat-trickle maça damgasını vuran Cenk Tosun’la ilgili olarak karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çebi, “Cenk’in eşi Ece Tosun’un doğum günüymüş. Cenk’e, ‘Gol atmadan eve gelme’ demiş... O da 3 gol birden attı. Bundan sonra yapacağımız belli... Ece’yle her maç öncesinde konuşup bu sözleri tekrar etmesini isteyeceğiz” diyerek hem hat-trick yapan Cenk’e hem de eşine teşekkür etti.

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