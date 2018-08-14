Mario Mandzukic, Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı
Dünya Kupası'dan Hırvatistan formasıyla final oynayan ve harikalar yaratan Mario Mandzukic milli takımı bıraktığını açıkladı
Futbol hayatını İtalyan ekibi Juventus'ta sürdüren 32 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hırvatistan Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Milli takım formasıyla 89 maça çıkan yıldız oyuncu, 33 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.
Mandzukic, 2018 Dünya Kupası'nda 6 maçta attığı 3 gol ve bir asistle Hırvatistan'ın dünya ikinciliğinde büyük pay sahibi olmuştu.
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