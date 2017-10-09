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Marius Sumudica: Karabükspor maçından en azından 1 puanla dönmek istiyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini söyleyerek, “En azından 1 puanla dönmek istiyoruz” dedi.

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Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kardemir Karabükspor maçının zor geçeceğini söyledi. Sumudica, “Bugüne kadar oynadığımız en zor maçlardan biri olacak. Çünkü Karabük’ün daha 5 puanı var. Takımımızın 14 puanı var. Herkes Kayseri’nin favori olduğunu düşünüyor ama bu bir gerçek değil. Çünkü Türkiye’de her takımın birbirine karşı kazanma şansı var. Hiçbir maç kolay değil. Karabük’ün 5 tane Rumen oyuncusu var. Bu Rumen futbolcuların kendini göstereceğine inanıyorum. Çünkü Rumen bir teknik adama karşı oynayacaklar. Daha hırslı ve daha rekabetçi bir hisle oynayacaklar. Benim için en zor maçlardan biri. Galatasaray maçından sonra oynayacağım ilk zorlu maç diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Takımdaki son durum hakkında bilgiler veren Sumudica, “Atilla bugün aramıza katılıyor. Bütün takım hazır ve diğer futbolcularında hiçbir sakatlığı yok. Takımda en fazla kimin çalışacağına göre ilk 11’i ayarlayacağım. En azından oradan 1 puanla dönmek istiyorum” diye konuştu.

Kayserispor’un başarılı kalecisi Muammer Yıldırım ise takımda morallerin yerinde olduğunu belirterek, “İyi bir gidişatımız var. İçeride oynadığımız son maçımızı kazandık. Çok mutluyuz ve morallerimiz yüksek. Her şey güzel gidiyor. Milli maç arasında da 3 gün izin kullanarak kafaları rahatlattık ve tesislerimize yeniden döndük. Önümüzde Karabük maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Bütün karşılaşmalardan puan ve puanlarla ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Maçlardan puan ve puanlar alarak sezon sonunda istediğimiz yerde olmayı ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

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