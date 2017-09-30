Marius Sumudica: Önemli olan Galatasaray maçından bu yana kaybetmiyoruz

Süper Lig'in 7. haftasında Bursaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Kayserispor'da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu ifade ederek galip gelen takımını kutladı. Ligin ilk maçında Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin ardından yenilgisiz takım olduklarını kaydeden Sumudica, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir maç kazandılar. İyi bir takıma karşı oynadık, iyi bir hocası da var. Önemli olan ilk Galatasaray maçından bu yana kaybetmemiz. Hala yenilgisiz bir takımız. Bu maçı kazanmasaydık yazık olurdu. Oyunun neredeyse tamamına yakını kontrolümüz altındaydı. Fırsatlar bizim tarafımızdan yakalandı. Umut'un o fırsatı nasıl kaçırdığına ben de inanamıyorum. Bazen şanslı da olmanız gerekiyor. Galibiyetimizde hiçbir şüphe olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçındaki mağlubiyetin ardından taktiksel anlamda eleştirildiklerini ancak bu maçın son 20 dakikasında aynı taktikle oynadıklarını ve de bir gol attıklarının altını çizen Sumudica, "Son 20 dakika bizim takımımız 3 defansla oynadı. Galatasaray maçının ardından o sistemle ilgili eleştiri almıştık. 3 defans oyuncusuyla neticeye gittik, 1 gol de attık" dedi.