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Marouane Fellaini, Manchester United ile yeni sözleşme imzalayacak

Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini, kulübüyle yeni sözleşme imzalama konusunda aşama kaydetti.

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Galatasaray'ın geçen yaz ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilen Manchester United'ın Belçikalı yıldızı Marouane Fellaini'nin, Kırmızı Şeytanlar ile yeni bir sözleşme imzalamaya sıcak baktığı ve görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanmasının yüksek ihtimal olduğu kaydedildi.
 
29 yaşındaki oyuncuyla yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinde ciddi mesafe kat eden Manchester United yönetiminin, Belçikalı oyuncunun kariyerine İngiliz devinde devam edeceği konusunda içlerinin rahat olduğu belirtildi.
 
Bu sezon gösterdiği performansla Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Fellaini'nin sözleşmesi bu yaz sonunda bitecek.
 
Oyuncuya başta Galatasaray olmak üzere Avrupa'da bir çok takımın teklif götürmeye hazırlandığı iddia edilirken; son haftalardaki performansıyla bir hayli dikkat çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kariyerine Kırmızı Şeytanlar da devam etmek istediği ancak maaşına da bir miktar zam talep ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. Sporx

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