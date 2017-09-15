Marsel İlhan, İstanbul Challengers'a veda etti

American Express İstanbul Challenger Tenis Turnuvası'nın 5. gününde tekler çeyrek final ve çiftler yarı final müsabakaları yapılırken, Türk sporcular elenmekten kurtulamadı.

TED Spor Kulübünde 69.'su düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın tekler çeyrek finalinde korta çıkan milli sporculardan Marsel İlhan, 1 numaralı seribaşı ve son şampiyon Tunuslu Malek Jaziri'ye 2 saat 12 dakika süren maçta 2-1 yenildi.

ATP Challanger seviyesinde ilk kez tekler çeyrek finali gören 21 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, hasta olmasına karşın oynadığı maçta, Mısırlı Karim-Mohamed Maamoun'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden bir diğer Türk tenisçi oldu.

Çeyrek final müsabakalarının ardından teklerde yarı final eşleşmeleri, Malek Jaziri-Karim-Mohamed Maamoun ve Matteo Berrettini (İtalya)-Alexander Bublik (Kazakistan) şeklinde oluştu.

Öte yandan, çiftler yarı finalinde korta çıkan Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ekibi, Fransız Hugo Nys-Romain Arneodo ikilisine 2-0 yenilerek elendi. Çiftlerde final maçı, Hugo Nys-Romain Arneodo ile Andre Begemann (Almanya)-Jonathan Eysseric (Fransa) ekipleri arasında yapılacak.