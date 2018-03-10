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Marsel İlhan'da sürpriz yok! Yine elendi

Milli tenisçi Marsel İlhan, Katar'da düzenlenen Futures Turnuvası'nda yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 2-0 yenildi.

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Başkent Doha'daki turnuvada mücadele eden Marsel, rakiplerine set  vermeden yarı finale yükseldi. Yarı finalde Alman Benjamin Hassan'a 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0  mağlup olan Marsel, finale kalamadı.

Öte yandan, Japonya'nın Yokohama kentindeki 25 bin dolar ödüllü ITF  Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu ve Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart,  çift kadınlar yarı finalinde Momoko Kobori-Chihiro Muramatsu ikilisine 6-1 ve  7-5'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

Ayla Aksu, tek kadınlarda da Japon Moyuka Uchijima'ya 2. turda 6-4 ve  6-3'lük setlerle yenildi.

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