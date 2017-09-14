Marsilya - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...

UEFA Avrupa Ligi I grubu ilk maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya deplasmanında sahaya çıkıyor. Avrupa Ligine moralli başlamak isteyen Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri puan ya da puanlar alarak Türkiye'ye geri dönmek istiyor.

Atiker Konyaspor'un Avrupa mesaisi başlıyor

Yeşil-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya konuk olacak Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesine Fransa deplasmanında başlayacak.

Yeşil-beyazlı takım, I Grubu'ndaki ilk maçında bu akşam Fransa temsilcisi Olympique Marsilya'ya konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Velodrome Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.

Olympique Marsilya-Atiker Konyaspor maçını Litvanya'dan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vyteniz Kazlauskas yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Dovydas Suziedelis'in üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Donatas Rumsas ve Robertas Valikonis olacak.

Atiker Konyaspor muhtemel kadrosu

ATİKER KONYASPOR'un UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Fransa'nın Olympique Marsilya takımıyla oynayacağı müsabakanın muhtemel kadrosu şöyle:

ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat, Mehdi, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, Milosovic, Eze

SAKAT: Traore

CEZALI: Yok