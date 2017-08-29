Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marsilya Aboubakar için 17 milyon euro'ya çıktı

Fransız devi Marsilya, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar için teklifini 15 milyon eurodan 17 milyon euroya yükseltti. Şimdi gözler Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'ya çevrildi.

  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin yakın takibinde bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişme yaşandı. 

Fransızların önde gelen spor sitesi Foot Mercato'ya göre; Marsilya, Porto'nun yükselen değeri Kamerunlu golcü için teklifini 17 milyon euroya yükseltti. Fransız ekibi, Portekiz devine ilk görüşmede 15 milyon euro önermiş, ancak Porto bu teklifi reddetmişti.

Marsilya'nın teklifi 2 milyon euro yükseltmesinin ardından gözler Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'ya çevrildi. Portekizli teknik adamın transfere izin verip vermeyeceği merak konusu... 

Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 19 gol, 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SOLOTÜRK Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK Ankara semalarında gösteri uçuşu yaptı

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA