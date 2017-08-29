Marsilya Aboubakar için 17 milyon euro'ya çıktı Fransız devi Marsilya, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar için teklifini 15 milyon eurodan 17 milyon euroya yükseltti. Şimdi gözler Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'ya çevrildi.