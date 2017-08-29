Marsilya Aboubakar için 17 milyon euro'ya çıktı
Fransız devi Marsilya, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Vincent Aboubakar için teklifini 15 milyon eurodan 17 milyon euroya yükseltti. Şimdi gözler Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'ya çevrildi.
Fenerbahçe'nin yakın takibinde bulunan Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişme yaşandı.
Fransızların önde gelen spor sitesi Foot Mercato'ya göre; Marsilya, Porto'nun yükselen değeri Kamerunlu golcü için teklifini 17 milyon euroya yükseltti. Fransız ekibi, Portekiz devine ilk görüşmede 15 milyon euro önermiş, ancak Porto bu teklifi reddetmişti.
Marsilya'nın teklifi 2 milyon euro yükseltmesinin ardından gözler Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'ya çevrildi. Portekizli teknik adamın transfere izin verip vermeyeceği merak konusu...
Aboubakar geçen sezon Beşiktaş formasıyla 19 gol, 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
(Skorer)
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