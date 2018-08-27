Marsilya, Dembele için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı

İskoçya Premier Ligi ekiplerinden Celtic forması giyen yıldız golcü Moussa Dembele, Ligue 1'e gidiyor.

Fulham'da oynadığı dönemde Galatasaray'ın da transfer etmeye çalıştığı ancak Celtic'in kadrosuna kattığı Moussa Dembele için Ligue 1 ekiplerinden Marsilya devreye girdi.

Fransız basınında yer alan habere göre Marsilya, Celtic ile Moussa Dembele'nin transferi konusunda anlaşmaya yaklaştı. Marsilya, 22 yaşındaki golcü oyuncu için Celtic'e yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2016 yılından bu yana Celtic forması giyen Dembele, yeşil-beyazlı ekipte 94 maçta 51 gole imza atarken, 18 de gol pası verdi.