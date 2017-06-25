Marsilya, Domagoj Vida'ya talip oldu

Beşiktaş’ın transfer hedefindeki isimlerden biri olan Domagoj Vida için köklü Fransız ekibi Marsilya’nın da devreye girdiği iddia edildi.

Siyah-beyazlıların bonservisini Dinamo Kiev’den almaya çalıştığı Hırvat stoper ile ilgili durum değerlendirmesi yapan mavi-beyazlı kulübün, deneyimli oyuncunun çok yönlü yapısı itibariyle iyi bir seçenek olduğunu tespit ettiği belirtildi. Marsilya’nın teklif götürmeye hazırlandığı 28 yaşındaki Vida ile Premier Lig ekiplerinden Leicester City de ciddi olarak ilgileniyor.