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Marsilya, Konyaspor maçı için kale arkası tribününü kapatıyor

Fransa Ligi takımlarından Marsilya, Atiker Konyaspor ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında en ateşli taraftar grubunun yer aldığı kale arkası kısmını kapatma kararı aldı.

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Marsilya - Atiker Konyaspor maçında flaş gelişme! UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Marsilya, stadı Velodrome'da flaş bir karara imza attı. Fransa Ligi'nde önce Monaco'ya 6-1, ardından da Rennes'e 3-1 yenilen Marsilya'da en ateşli taraftar grubunun yer aldığı kale arkası grubu, Rennes maçında taşkınlık yaratmış ve sahaya yabancı maddeler fırlatmıştı.
 
KALE ARKASI KAPALI!
 
Teknik direktör Rudi Garcia'yı da istifaya çağıran Marsilya taraftarları, Konyaspor maçı öncesinde beklemedikleri bir olay ile karşılaştı.
 
Marsilya, taşkınlık çıkartan kale arkası bölümünün, Atiker Konyaspor ile oynanacak Avrupa Ligi maçında kapalı olacağını açıkladı.

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