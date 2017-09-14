UEFA Avrupa Ligi Marsilya Konyaspor şifresiz veren kanallar listesi

Marsilya Konyaspor şifresiz veren kanallar listesi nelerdir? Avrupa’da ikinci sınavımız 22.05’te. UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda bulunan Atiker Konyaspor, Fransa’nın köklü ekibi Marsilya’ya misafir olacak. Marsilya Konyaspor canlı yayın Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek. Mustafa Reşit Akçay yönetiminde pozitif futbol sergilemeye çalışan temsilcimizin hedefi zorlu deplasmandan en azından 1 puanla dönmek. Akçay “Rakibin gücü ve kalitesini biliyoruz ama biz de kendimizi göstermek istiyoruz” dedi.

MARSİLYA KONYASPOR ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR NELERDİR?

Klik Sport

Fox Soccer 2GO

O2TV Football

Sport Tv 1 (Portugal)

Eir Sport 2

Arena Sport 3 HD (Cro)

beIN Max 7 (Espana)

beIN Sports France 3 HD

BT Sport Extra 2 HD

Digi Sport 5 (Svk)

Sky Sport 4 (Germany)

Sport 2 (Hungary)

SuperSport 5 Za

Sport Tv 1 (Portugal)

SuperSport Maximo 1

TV3 Sport 1 (den)

Viasat Football Sweden

Viasat Football Norway

ViaPlay (denmark)

ViaPlay (finland)

ViaPlay (norway)

ViaPlay (sweden)

GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak. Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek. Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek. Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.