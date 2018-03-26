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Marsilya, Lyon ve Monaco Umut Bozok'a talip oldu

Milli futbolcu Umut Bozok'un geçen sezon formasını giydiği 3. Lig takımı Consolat Marseille'in başkanı Jean-Luc Mingallon, transfer itiraflarında bulundu.

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Fransa 2. Lig'de Nimes takımında forma giyen ve attığı 22 golle Galatasaray, Beşiktaş ve Lyon gibi takımların dikkatini çeken 21 yaşındaki Türk forvet Umut Bozok hakkında transfer açıklaması geldi.

Umut'un eski takımı Consolat Marseille'in başkanı Jean-Luc Mingallon, Türk futbolcu için Lyon'un 6 milyon Euro teklif edeceğini belirtti.

''MARSİLYA İSTEMEDİ, LYON 6 MİLYON VERİYORMUŞ''

3. Lig takımı olan Consolat Marseille'in başkanı, ''Geçen yaz Umut Bozok'u Marsilya'ya satmaya çalışmıştık. Marsilya, Umut'u almak istemedi. Nimes ile aynı parayı istemiştik, bu da 130 bin Euro... Onu vermeyip Kostas Mitroglou'nu aldılar. Umut'u şu an Lyon, Monaco ve çok sayıda Premier Lig takımı istiyor. Hatta Lyon'un 6 milyon Euro teklif ettiğini bile duydum'' diye konuştu.

(Sporx)

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