Marsilya'dan teklif aldığını belirten Vincent Aboubakar, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin adını ağzına almadı

Marsilya'dan teklif aldığını itiraf eden Aboubakar, "Porto ile hazırlık dönemimi geçirmiştim. Yeni bir teknik direktör ve kadroyla çok sayıda maça çıktım. Bütün hazırlıklarımı yaptım ve takıma alıştım. Marsilya harika bir kulüp ancak adaptasyon döneminden geçmem gerekecektir. İşler iyi gitseydi harika olabilirdi ama kötü gitmesi durumunda kurban seçilebilirdim" ifadelerini kullandı.

'KALMAYI TERCİH ETTİM'

Porto'da kalmayı istediğini vurgulayan Kamerunlu golcü, "Porto'da kalmayı tercih ettim ve gerçekten istedim. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz ancak şu an buraya odaklandım" şeklinde konuştu.

Portekiz ekibinde bu sezon iyi bir başlangıç yapan Vincent Aboubakar, 8 maçta 8 gol attı ve 1 asist yaptı.

Hürriyet