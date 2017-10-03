Martin Skrtel, Dünya Kupası için iddialı

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak Slovakya'da Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Martin Skrtel iddialı açıklamalarda bulundu.

İskoçya'yı içeride mağlup ettiklerini hatırlatan Skrtel, ''Evimizde oynadığımız maçta İskoçya'yı 3-0 mağlup etmiştik. Şimdi onların sahasında olacağız. Zor bir maç olacak ama en iyisini yapacağımıza inancımız tam'' sözlerini kullandı.

''SAVAŞMAYA HAZIRIZ''

Gruptan çıkmak istediklerini belirten Skrtel, ''Biz savaşmaya ve en iyi sonucu almaya hazırız. Kalitemizin farkındayız. Her şey bizim elimizde'' açıklamalarında bulundu.

Slovakya Milli Takımı, F Grubu'nda topladığı 15 puanla İngiltere'nin ardından 2. sırada bulunuyor. Slovenya ve İskoçya ise 14 puana sahip.