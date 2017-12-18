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Martin Skrtel: İstediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık

Fenerbahçe'nin Slovak defans oyuncusu Martin Skrtel, 2-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel, 2-0 kazanılan Kardemir Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Haftaya oynanacak Konyaspor maçında sarı kart cezası yüzünden oynayamayacak olan Slovak oyuncu, maçın ardından şöyle konuştu; 
 
''Takımımız çok iyi bir performans gösteriyor. Hem defans hem hücum olarak istediklerimizi sahaya yansıtmaya başladık. Çalışmalarımızı sahada gösterebildiğimiz için çok mutluyuz. Umarım böyle devam eder.
 
''YENİ BİR DEFANS HATTI OLACAK''
 
Cezalı olmama bir kaza diyebiliriz. Haftaya yeni bir defans hattı olacak cezalar yüzünden. Ama bizim yerimize oynayacak oyuncular da kaliteli oyuncular, üzerine düşeni yapacaklardır. 25 kişilik bir kadromuz var.'' (Sporx)

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