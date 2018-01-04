Martin Skrtel: Keşke 10 yıl geç doğsaydım

Slovak oyuncu ülkesinde yaptığı açıklamada, "Keşke 10 yıl sonra doğsaydım" diyerek bu transferdeki astronomik bonservis bedeline tepkisini gösterdi.

Tecrübeli stoper yeni yıl dileğini ise, "Türkiye'de bir kupa kazanmak" olarak açıkladı. Henüz 34 yaşında olduğunu da belirten Skrtel, 2019'da sözleşmesi bittikten sonra 2 yıl daha oynamayı düşündüğünü itiraf etti.