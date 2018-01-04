Martin Skrtel: Keşke 10 yıl geç doğsaydım
Liverpool'un 75 milyon sterlin'e Virgil van Dijk'i transfer etmesi, F.Bahçe'nin eski Liverpool'lu futbolcusu Martin Skrtel'i fena kızdırdı.
Slovak oyuncu ülkesinde yaptığı açıklamada, "Keşke 10 yıl sonra doğsaydım" diyerek bu transferdeki astronomik bonservis bedeline tepkisini gösterdi.
Tecrübeli stoper yeni yıl dileğini ise, "Türkiye'de bir kupa kazanmak" olarak açıkladı. Henüz 34 yaşında olduğunu da belirten Skrtel, 2019'da sözleşmesi bittikten sonra 2 yıl daha oynamayı düşündüğünü itiraf etti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.