Martin Skrtel'den Cenk Tosun açıklaması

Antalya’da devre arası hazırlık kampında bulunan Fenerbahçe’de Slovakyalı defans futbolcusu Martin Skrtel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın iyi geçtiğini söyleyen Skrtel, “Burada gücümüzü tekrardan doldurup, şarj ediyoruz ve ikinci yarıya hazırlanıyoruz. İkinci yarıya hazır olmak içinde sert iyi antrenmanlar geçiriyoruz ve bunlarda iyi hazırlanmamız için gerekli olan çalışmalar” diye konuştu.

“Herkesin tercihi aynı partnerle forma giymek”

Herkesin tercihinin aynı partner ile forma giymek olduğunu belirten Skrtel, “Özellikle stoperler için durum böyle. Partnerinizle özel bir anlaşmaya ihtiyaç duyarsınız. Ama bazen futbol içinde ceza ve sakatlık var. Sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu durumun bana her hangi bir kötü etkisi veya performansımı etkileyen bir şeyi yok” dedi.

“Cenk Premier Lig’de iyi işler yapacak”

Türkiye Ligi ile Premier Lig’in farklı olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, “Türkiye’de kalitesini gösterdi ve orda iyi işler yapacak. Liverpool’un en büyük rakiplerinden birine transfer oldu. Orda bu derbi maçlarını yaşayacak. Dünya’nın en iyi liginde forma giyecek ve onun orada nasıl performans gösterdiğini hepimiz göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Herkes sahada olmak ister”

Kulübede olunca rahat olmadığını vurgulayan Slovak futbolcu, “Herkes her zaman sahada oynamak ister. Galatasaray maçında bir kat fazla olmak istersiniz. Ama o kararı kabul etmek gerekir çünkü bu hocamızın kararı. Hocamız şans verdiğinde tekrardan her daim sahada hazır olacağım. Sahada olduğumuzda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Eğer oynamıyorsak da her an hazır olup sahada olacağımızı göstermeliyiz” diye konuştu.

“Sezona iyi başlamadık”

Sezona iyi başlamadıklarını ifade eden Skrtel, “Özel bir dönemden geçiyoruz ve takımda değişimler çok oldu. Bir düzene ihtiyacımız vardı ve bu zamanı da geride bıraktık. Süreyi geride bıraktıktan sonra ilk yarının ikinci kısmında iyi skorlar aldık ve rakipleri yakaladık. İkinci yarıya iyi başlamak önemli olacak. Biz şuanda nisan veya mayıs ayını düşünmüyoruz önemli olan ilk maçı düşünmek ve maç maç ilerlemek. Şampiyonluk yarışı içinde umarım iyi noktaya geleceğiz” diye belirtti.

“Yanlışlarımızı düzelttik”

Sezon başında bir şeylerin yanlış gittiğini anlatan Martin Skrtel, “Yanlışlarımızı çalışarak düzelttik. Oyunu daha net bir şekilde domine eden bir takım haline geldik. Daha çok gol atıp kaleyi gole kapattık ve büyük bir gelişim kaydettik. Bu şekilde devam edersek başarıya ulaşırız” diye konuştu.

“Doping kontrolü nedeniyle idmanı kaçırdım”

Doping kontrolü yüzünden antrenmanı kaçırdığını belirten Skrtel, “Bir odada 4 saat tuvalete gidebilmeyi beklemek güzel bir durum değil. Doping kontrolü nedeniyle idmanı kaçırdım. Bu değiştirebileceğim bir durum değil” diyerek sözlerini tamamladı.

