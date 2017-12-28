Mas'ın transferindeki sorun bir sonraki satıştan pay
Trabzonspor yönetiminin, Emmanuel Mas için Arjantin kulübü Boca Juniors ile yapılan görüşmelerde 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli için büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor.
Arjantili futbolcunun transferindeki tek sorunun Trabzonspor'un bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesinin olduğu bildirildi. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Fırtına'nın, aksi taktirde Mas'ın satışına onay vermeyi düşünmediği belirtildi.
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