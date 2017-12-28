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Mas'ın transferindeki sorun bir sonraki satıştan pay

Trabzonspor yönetiminin, Emmanuel Mas için Arjantin kulübü Boca Juniors ile yapılan görüşmelerde 2.5 milyon euro'luk bonservis bedeli için büyük oranda anlaşma sağladığı belirtiliyor.

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Arjantili futbolcunun transferindeki tek sorunun Trabzonspor'un bir sonraki satıştan yüzde 20 pay istemesinin olduğu bildirildi. Bu konuda oldukça ısrarcı olan Fırtına'nın, aksi taktirde Mas'ın satışına onay vermeyi düşünmediği belirtildi.

(61saat)

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