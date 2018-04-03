Massimiliano Allegri: İtalya benim için bitti

Daha önce adı Premier Lig'de Chelsea ve Arsenal gibi kulüplerle adı anılan Allegri, gelecek planlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi'nce Real Madrid'i ağırlayacağı maç öncesinde İngiliz basınına açıklamalar yaptı.

İngiltere'de yayın yapan The Telegraph Gazetesi'ne açıklamalar yapan İtalyan çalıştırıcı, "İtalya benim için bitti" dedi. Açıklamalarının devamında teknik direktörlüğe bakışını da anlatan Allegri, ''Teknik direktörülük sadece taktikten ibaret değil. Ben daha çok içgüdülerimle hareket ediyorum. Öyle olsaydı bu iş bir masa başı işi olurdu.'' ifadelerini kullandı.

Allegri İtalya'da 4 lig şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası kazanmıştı.