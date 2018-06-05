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Massimiliano Allegri Real Madrid'in başına geçmeye hazırlanıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de teknik direktör olarak görev alabilecek en güçlü aday Massimiliano Allegri.

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Zinedine Zidane'nin istifasının ardından Real Madrid'i kimin çalıştıracağı henüz bilinmezken, İspanya basınında yer alan haberlere göre, Zidane'nin koltuğu için  en büyük adayın Massimiliano Allegri olduğu vurgulanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörlük görevini sürdüren Allegri'nin, Real Madrid ile olan iyi ilişkiler, Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanmış Real Madrid'in hocası Zinedine Zidane'ı yenebilen nadir hocalardan olması kendisini öne çıkaran faktörler,.

Öte yandan Madrid ekibinin teknik direktör adayları arasında yer alan Liverpool'un hocası Jürgen Kloop'un serbest kalma bedelinin çok yüsek olması, Totenham menejeri Mauricio Pochettino'nun Şampiyonlar Ligi ve kupa tecrübesi eksikliği sebebiyle tüm okların Allegri'yi işaret ettiği ifade ediliyor.

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